Анна Оглоблина из Кыргызстана установила мировой рекорд по подъему и спуску на Эльбрус

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Представительница Кыргызстана Анна Оглоблина установила первый мировой рекорд по подъему и спуску на Эльбрус среди женщин, преодолев дистанцию 28 км за 5 часов 31 минуту. Забег состоялся во вторник в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race - 2019, сообщил ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.

"Мировой рекорд по подъему и спуску с Эльбруса среди женщин установила представительница Кыргызстана Анна Оглоблина. Дистанцию маршрута "поляна Азау - западная вершина Эльбруса - поляна Азау" прошла за 5 часов 31 минуту", - сказал Колчанов.

Дистанция маршрута "поляна Азау - западная вершина Эльбруса - поляна Азау" составляет 28 км с набором высоты более 3,3 тыс. метров. В забеге приняли участие более 250 спортсменов-экстремалов из 20 стран мира.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов из 20 стран мира, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг.