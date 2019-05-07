Футболисты "Крыльев Советов" Самедов и Ананидзе не сыграют до конца сезона

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Полузащитники футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Самедов и Джано Ананидзе из-за травм с большой долей вероятности не смогут сыграть в оставшихся матчах чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил врач самарской команды Кюри Чачаев.

Оба футболиста перешли в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно - Самедов присоединился к самарцам на правах свободного агента, после того, как "Спартак" досрочно разорвал контракт с ним. Права на Ананидзе по-прежнему принадлежат красно-белым, он выступает за волжан на правах аренды.

"Самедова мы проверили в Москве, у него повреждена задняя поверхность бедра. Обычно срок восстановления при такой травме - три-четыре недели. Думаю, сезон для него закончен - три игры всего осталось", - сказал Чачаев.

По словам врача, Ананидзе получил ушиб коленного сустава, на котором в 2018 году ему сделали операцию из-за травмы крестообразной связки. "Ничего серьезного, но пока играть ему нельзя. Дали ему отдохнуть, чтобы не рисковать. Думаю, он тоже не сможет сыграть до конца сезона", - добавил он.

В составе "Крыльев Советов" Самедов принял участие в девяти матчах, отдав две результативных передачи. Ананидзе в восьми играх отметился одним забитым мячом и одним голевым пасом.

После 27 туров самарцы занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. Сейчас команда находится в зоне стыковых матчей, отставай на два очка от занимаемой "Динамо" 12-й строчки, которая гарантирует сохранение места в Российской премьер-лиге на сезон-2019/20. До конца чемпионата "Крыльям" предстоит провести еще три игры - против "Ахмата" в Грозном (11 мая), "Спартака" (18 мая) в Самаре и ЦСКА (26 мая) в Москве.