Футболист Годин объявил об уходе из "Атлетико" после девяти лет в клубе

ТАСС, 7 мая. Уругвайский защитник испанского "Атлетико" Диего Годин объявил о своем уходе из клуба. Об этом спортсмен сообщил во вторник на пресс-конференции, его слова приводит "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

Контракт защитника истекает летом 2020 года. Ранее сообщалось, что 33-летний Годин не намерен продлевать соглашение с испанским клубом. По информации источника, Годин намерен продолжить карьеру в итальянском "Интере", в этом случае уругваец может стать самым высокооплачиваемым игроком команды.

Годин перешел в "Атлетико" из испанского "Вильярреала" в августе 2010 года за €8 млн. Всего за команду из Мадрида защитник провел 387 матчей во всех турнирах (рекорд клуба для иностранных футболистов), забив 27 мячей и отдав 14 результативных передач. В составе клуба из Мадрида уругваец становился чемпионом Испании (2014), обладателем Кубка (2013) и Суперкубка Испании (2014), дважды выигрывал Лигу Европы (2012, 2018), трижды побеждал в Суперкубке УЕФА (2010, 2012, 2018), также Годин дважды доходил до финала Лиги чемпионов (2014, 2016).

В составе сборной Уругвая Годин становился обладателем Кубка Америки 2011 года, а также доходил до полуфинала чемпионата мира 2010 года, где уругвайцы уступили команде Нидерландов (2:3). На мировом первенстве 2018 года уругвайцы играли в одной группе со сборной России, обыграв в очной встрече россиян (3:0). На турнире в России сборная Уругвая дошла до четвертьфинала, где уступила французам, ставшим в итоге чемпионами мира. Всего за национальную команду защитник провел 126 матчей, забив восемь голов.