Баскетболист ЦСКА де Коло заявил, что его не интересуют слухи о переходе в "Реал"

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сообщения о переходе в мадридский "Реал" не интересуют французского защитника ЦСКА Нандо Де Коло, он сосредоточен на выполнении задач на сезон - победах в Евролиге и Единой лиге ВТБ. Об этом де Коло заявил ТАСС.

Ранее в испанских СМИ появилась информация, что 31-летний де Коло продолжит карьеру в "Реале".

"Разговоры о мадридском "Реале" меня не интересуют, в этом плане Андрей Ватутин (президент ЦСКА) может спать спокойно, - сказал де Коло. - Если волноваться по поводу каждой новости, каждого слуха от журналистов, то можно вообще потерять сон, поэтому я не читаю прессу. Зачастую там написана неправда - просто они хотят продавать свои газеты, журналисты делают свою работу, я делаю свою. Моя задача - помочь команде победить в Евролиге и Единой лиге ВТБ".

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, "Реала", турецких "Фенербахче" и "Эфеса" пройдет в испанской Витории-Гастейсе 17-19 мая. ЦСКА сыграет в полуфинале с мадридским клубом. По словам французского защитника, армейцы хорошо знают соперников.

"Мы хорошо знаем "Реал" - в этом сезоне дважды обыграли их в регулярном чемпионате. В том году мы играли с "Реалом" в полуфинале и проиграли. У нас был тяжелый период перед "Финалом четырех", лидеры были травмированы. Сейчас ситуация иная и лучше с точки зрения состояния команды", - отметил де Коло.