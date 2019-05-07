Хайнс: баскетболисты ЦСКА могут переписать историю прошлого года и победить в Евролиге

МОСКВА, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты московского ЦСКА обладают достаточным опытом, чтобы победить в Евролиге, и в этом году есть шанс переписать неудачную историю 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал во вторник капитан армейской команды Кайл Хайнс.

"Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Эфеса" пройдет в испанской Витории-Гастейсе 17-19 мая.

"У нас достаточно опыта, чтобы победить в Евролиге в этом году. Опыт - это то, что выучил из прошлого. В том году мы уже играли с "Реалом" в полуфинале и проиграли. Досада и боль от того поражения до сих пор сидят в нас", - сказал Хайнс.

"В этом году у нас есть шанс переписать историю. В обеих командах главным образом все те же игроки. Если сравнить с боксом, то у нас будет второй бой тяжеловесов", - добавил он.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но в полуфинале уступил "Реалу", а в матче за третье место - литовскому "Жальгирису".