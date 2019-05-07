Калининград готов принять отборочный матч сборной России по футболу

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Калининград готов принять матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года по футболу между сборными России и Казахстана на стадионе, построенном к чемпионату мира - 2018 на острове Октябрьский. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр спорта области Наталья Ищенко.

"Нам очень приятно, что РФС выбрал стадион "Калининград" для проведения отборочного матча Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Конечно, город готов, готова инфраструктура, готовы и зрители. Сборная России по футболу уже во второй раз сыграет на стадионе "Калининград" (в октябре арена приняла матч группового этапа Лиги наций Россия - Швеция - 0:0 - прим. ТАСС). Безусловно, мы все будем поддерживать нашу команду, верить в победу", - сказала Ищенко.

Региональный министр отметила, что в апреле самый западный регион РФ с успехом принял чемпионат Европы по регби среди юниоров, игры которого посетило более 20 тыс. человек. "Президент Европейской федерации регби Октавиан Морариу сразу после окончания финальных матчей сказал, что вряд ли кто-то сможет превзойти Россию и Калининград", - сказала она, добавив, что представители РФ по итогам чемпионата называют Калининград одним из фаворитов на проведение матчей национальной сборной России по регби.

Ищенко отметила, что наследие мирового футбольного первенства - стадион "Калининград" и инфраструктура, развернутая на острове Октябрьский к ЧМ-2018, используются и для других мероприятий. По ее словам, в этом году праздник, посвященный Дню города, пройдет на территории возле стадиона. "Летом планируем запустить проект под названием "Бэби Балтика", это футбольная школа, куда планируем набирать совсем малышей с 3 лет, обучать их азам футбола. Также у нас в планах привлекать на стадион европейские и мировые соревнования по регби", - сказала она.

Стадион "Калининград" представляет собой пятиэтажное здание (включая технический этаж) с тремя ярусами трибун и шестью выходами. Длина футбольного поля - 108 м, ширина - 65 м, с каждой стороны поля расположены восьмиметровые технические зоны для размещения команд, разминки, прессы и обслуживающего персонала. Разрешение на ввод в эксплуатацию арена получила 23 марта 2018 года, она рассчитана на 35 тыс. зрителей. Арена приняла четыре встречи группового этапа чемпионата мира по футболу.