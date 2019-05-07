Пахноцкая возглавила антидопинговую группу Совета Европы по работе с осведомителями

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заняла пост председателя группы по защите осведомителей мониторинговой группы конвенции по борьбе с допингом Совета Европы. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

7 мая в Бухаресте состоялось юбилейное, 50-е заседание мониторинговой группы антидопинговой конвенции Совета Европы, в рамках которого прошли выборы председателя группы по защите осведомителей.

"Победу Пахноцкой на выборах главы группы по работе с осведомителями можно считать очень большим успехом, - отметил собеседник ТАСС. - Не нужно забывать, что РУСАДА имеет статус соответствия меньше года. Да и прошлые громкие допинговые скандалы в России еще у многих остались в памяти. Сам факт того, что представитель Российского антидопингового агентства занял этот важный пост, свидетельствует о высокой оценке нашей работы в последние годы".

По словам Пахноцкой, в группе по защите осведомителей будут работать эксперты из разных сфер - наука и образование, юриспруденция, специалисты в сфере расследований и сбора данных, представители национальных антидопинговых агентств и правительств европейских стран, Всемирного антидопингового агентства, Международного олимпийского комитета и других международных организаций.

"РУСАДА на протяжении нескольких лет ведет активную деятельность по работе с осведомителями. В том числе в совместных расследованиях с международными спортивными организациями", - сказала Пахноцкая ТАСС.