ФК "Чертаново" может остаться в "Лужниках", несмотря на готовность своего стадиона

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ), может продолжить играть в Спортивном городке "Лужников", несмотря на готовность "Арены-Чертаново". Об этом сообщил ТАСС во вторник директор футбольной школы "Чертаново" Николай Ларин.

В связи с ремонтом "Арены-Чертаново" московский клуб был вынужден провести первую половину чемпионата на стадионе "Авангард" вместимостью 5503 человека, после чего последовал переезд на "Сапсан-Арену" (10000) в Черкизове, которая является вторым стадионом "Локомотива". С апреля команда выступает в Спортивном городке в "Лужниках" (1872). Особенностью "Чертаново" является выступление за клуб лишь собственных воспитанников, а средний возраст команды составляет чуть более 20 лет.

"Думаю, что частая смена стадионов никак не помешала футболистам. Правительство Москвы приняло решение, что мы должны играть в "Лужниках". Надеюсь, что мы обрели окончательный дом на ближайшее время. Все три матча у нас здесь аншлаг, очень комфортная арена, зрители и футболисты довольны", - сказал Ларин.

"На нашем стадионе в Чертаново уже сделана трибуна, нужно лишь провести свет в соответствии с регламентом, поставить камеры видеонаблюдения. Не могу сказать, будем ли мы там играть, когда это все будет готово, потому что городу важно, чтобы в "Лужниках" была своя футбольная команда", - добавил он.

После 35 туров "Чертаново" набрало 54 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.