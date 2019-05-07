Сборная России потеряла шансы на выход из группы на юношеском ЧЕ по футболу

ТАСС, 7 мая. Футболисты юношеской сборной России (игроки не старше 17 лет) со счетом 1:2 проиграли команде Португалии во втором матче группового этапа чемпионата Европы и потеряли шансы на выход в плей-офф турнира. Соревнования проходят в Ирландии.

В составе победителей голы забили Гонсало Баталья (16-я минута) и Жерсон Соуза (50). У россиян отличился Кирилл Щетинин (68, с пенальти). Ранее во вторник сборная Исландии уступила команде Венгрии со счетом 1:2.

После второго матча российские футболисты занимают четвертое место в группе С, не сумев набрать ни одного очка. Сборная Венгрии лидирует, имея в активе шесть очков и гарантировав себе выход в плей-офф турнира, далее идут команды Исландии и Португалии, набравшие по три очка. Командам осталось провести один матч на групповой стадии, таким образом, россияне лишились шансов на выход из группы. В заключительном матче подопечные Дмитрия Хомухи встретятся с венграми 10 мая, португальская сборная в этот же день сыграет с исландцами.

В плей-офф чемпионата Европы из каждой из четырех групп выходят по две команды. Сборные, вышедшие в полуфинал турнира, гарантируют себе участие в чемпионате мира, который пройдет в Бразилии осенью. Еще одну путевку от Европы разыграют две лучшие команды среди вышедших в четвертьфинал.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, российская команда принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.