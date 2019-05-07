Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 7 мая. Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Также нарушившим антидопинговые правила признан тренер спортсменки и ее муж Алексей Савин, специалист получил дисквалификацию на четыре года.
Срок дисквалификации 30-летней Савиной отсчитывается с 6 мая 2019 года, ее тренера - с 3 апреля.
Савина в сентябре прошлого года была временно отстранена по причине наличия в ее допинг-пробе запрещенного вещества или метаболитов вещества. Во время отстранения она выступила на международных соревнованиях под именем Галины Сышко. Также в апреле был отстранен Алексей Савин, который обвинялся в фальсификации допинг-проб, так же как и Савина.
Ранее спортсменка выступала за сборную Украины, но в 2014 году она поменяла спортивное гражданство, начав выступать в составе национальной команды России. Савина является бронзовым призером чемпионата России - 2017 по легкой атлетике в беге на 800 м.