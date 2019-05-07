Легкоатлетка Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 7 мая. Российская бегунья на средние дистанции Ксения Савина дисквалифицирована на 12 лет за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также нарушившим антидопинговые правила признан тренер спортсменки и ее муж Алексей Савин, специалист получил дисквалификацию на четыре года.