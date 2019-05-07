Хомуха: российским футболистам не хватило опыта и физики на юношеском чемпионате Европы

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) оказалась не достаточна готова в плане опыта и физики к чемпионату Европы в Ирландии. Таким мнением поделился с ТАСС во вторник главный тренер команды Дмитрий Хомуха.

Сборная России со счетом 1:2 проиграла команде Португалии во втором матче группового этапа чемпионата Европы и потеряла шансы на выход в плей-офф турнира. В первом матче россияне уступили сборной Исландии (2:3).

"В обоих матчах у нас играли дебютанты столь представительного форума, ребятам просто не хватило опыта. Отсюда и игровые ошибки, и ошибки при стандартных положениях, вследствие чего нам не удавалось сравнять счет ни в первом, ни во втором матчах. Возможно, была проблема и в физике: ребята не были способны играть с той интенсивностью, которая есть в европейском юношеском футболе", - сказал Хомуха.

"Нашей команде удавалось по ходу матча навязывать игру сопернику и доминировать по ходу вторых таймов, проявляя характер - это положительный фактор, который нам несомненно помог. Ребята на этом турнире получили неоценимый опыт самого высокого уровня по юношескому футболу. При правильном анализе того, что произошло, это поможет им двигаться дальше", - добавил он.

Чемпионат Европы проходит ежегодно, сборная России принимает участие в турнире впервые с 2015 года. Сборная России становилась чемпионом Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовым призером в 2015 году. Турнир в Ирландии завершится 19 мая.