Гендиректор БК "Химки": Швед на 90 процентов восстановился после травмы

ХИМКИ /Московская область/, 7 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Защитник "Химок" Алексей Швед на 90 процентов восстановился после травмы, полученной в середине сезона, и показывает баскетбол, который нравится зрителям. Такое мнение ТАСС выказал генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

Во вторник "Химки" на домашнем паркете обыграли "Астану" со счетом 94:64 во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ. Самым результативным игроком встречи стал Швед, набравший 19 очков. Защитник также стал первым игроком в Единой лиге ВТБ, который набрал 2500 очков в играх турнира.

"Алексей на 90 процентов восстановился после травмы, которая была у него посреди сезона, и вышел на хороший уровень. Швед показывает тот баскетбол, который от него все ждут. Всегда есть, где прибавить, но пока он лидер нашего клуба и всего российского баскетбола. Алексей приносит удовольствие своей игрой всем в России", - сказал Астахов.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Химок". Первый матч завершился со счетом 82:59. Следующий матч пройдет 10 мая на площадке "Астаны".

"Довольны, что повели в серии и уверенно выиграли домашние матчи. Можно сказать, что мы выполнили домашнее задание, но я пока поостерегся бы раньше времени выводить нас в полуфинал. Нам нужно приехать в гости к "Астане" с таким же настроем, это плей-офф - тут все бывает. Многое зависит не только от мастерства, но еще и от характера, желания, "Астана" дома будет играть до последнего, и нас ждет сложная встреча", - сказал Астахов.

"Также, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку в наших домашних матчах, и поздравить всех с великим праздником - Днем Победы", - добавил генеральный директор "Химок".