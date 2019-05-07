Вальверде: результат полуфинала ЛЧ с "Ливерпулем" ужасен для "Барселоны" и ее болельщиков

ТАСС, 8 мая. Главный тренер испанской "Барселоны" Эрнесто Вальверде заявил, что результат второго полуфинального матча против английского "Ливерпуля", в котором его команда проиграла 0:4, является ужасным для клуба и его поклонников. Слова специалиста приводит официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Барселона" после победы в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (3:0) проиграла "Ливерпулю" в ответной встрече (0:4). Благодаря этому английская команда во второй раз подряд вышла в финал турнира.

"После этих двух быстрых голов все было против "Барселоны". Мы не сумели забить, и нас переехали. Это ужасный результат для наших болельщиков и для нас самих. Нам очень не повезло, но надо отдать должное "Ливерпулю", игрокам "Барселоны" не удалось ничего придумать в ответ", - сказал Вальверде.

Соперником подопечных Юргена Клоппа в финале станет победитель матча между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом". В первой встрече в гостях выиграла голландская команда (1:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".