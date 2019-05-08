Салах, Агуэро и ван Дейк претендуют на звание лучшего футболиста сезона в Англии

ТАСС, 8 мая. Английская футбольная премьер-лига (АПЛ) опубликовала список из семи претендентов на звание лучшего игрока сезона-2018/19. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

На награду номинированы Мохаммед Салах ("Ливерпуль"), Серхио Агуэро ("Манчестер Сити"), Вирджил ван Дейк и Садио Мане (оба - "Ливерпуль"), Рахим Стерлинг и Бернарду Силва (оба - "Манчестер Сити"), а также Эден Азар ("Челси").

Салах является лучшим игроком прошлого сезона. Ван Дейк в этом году был выбран лучшим Ассоциацией профессиональных футболистов Англии (PFA).

Победителя в данной номинации будут выбирать болельщики, капитаны клубов АПЛ, а также футбольные эксперты. Результаты станут известны позднее, по ходу текущей недели.