"Торонто" разгромил "Филадельфию" и приблизился к финалу Восточной конференции НБА

ТАСС, 8 мая. "Торонто" дома победил "Филадельфию" в пятом матче серии полуфинала плей-офф Восточной конференции в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась с разгромным счетом 125:89.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Торонто" Паскаль Сиакам, набравший 25 очков, сделавший восемь подборов и три передачи. Дабл-дабл оформил его коллега по амплуа Кавай Леонард, записавший себе в актив 21 очко и 13 подборов.

В составе проигравших больше всех отличился в очередной раз защитник Джимми Батлер. Баскетболист записал на свой счет 22 очка, добавив к ним пять подборов и семь передач.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Торонто". Следующая встреча состоится в ночь на 10 мая в Филадельфии.