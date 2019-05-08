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Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

О причинах отмены в команде российского бойца смешанного стиля не сообщили

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Турне чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова по Великобритании отменено. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать", - сказал собеседник агентства.

Планировалось, что спортсмен посетит Манчестер (12 июня), Мидлендс (14 июня) и Лондон (15 июня).

Нурмагомедов ближайший поединок проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником должен стать американец Дастин Порье. В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения.

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