Нурмагомедов отменил тур по Великобритании

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Турне чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова по Великобритании отменено. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Тур отменен по причинам, которые мы не можем обсуждать", - сказал собеседник агентства.

Планировалось, что спортсмен посетит Манчестер (12 июня), Мидлендс (14 июня) и Лондон (15 июня).

Нурмагомедов ближайший поединок проведет 7 сентября в Абу-Даби. Соперником должен стать американец Дастин Порье. В активе россиянина 27 побед и ни одного поражения.