Боец Штырков готов принять поединок в UFC на коротком уведомлении

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Иван Штырков восстановил здоровье и готов провести поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на коротком уведомлении. Об этом Штырков заявил ТАСС.

Ранее Штырков был снят с поединка на турнире UFC в Санкт-Петербурге из-за проблем со здоровьем.

"Со здоровьем полный порядок. Мои менеджеры находятся в постоянном диалоге с UFC по поводу моего следующего боя, но пока нет конкретной даты, - сказал Штырков. - В принципе, мне хватит месяца, чтобы подготовится и привести себя в идеальную форму. Готов принять бой на коротком уведомлении".

Бой на коротком уведомлении - это когда спортсмен получает назначение на поединок незадолго до его даты.

В активе Штыркова 15 побед и одна ничья в ММА.