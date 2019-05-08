"Денвер" вышел вперед в серии плей-офф НБА с "Портлендом". Йокич сделал 19 подборов

ТАСС, 8 мая. "Денвер" на своем паркете одержал крупную победу над "Портлендом" со счетом 124:98 в пятом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал центровой "Наггетс" Никола Йокич, сделавший за 35 минут на паркете дабл-дабл из 25 очков и 19 подборов (шесть из них - в атаке), добавив к этому шесть передач. Сербский баскетболист повторил рекорд клуба по подборам в одной игре плей-офф, побить это достижение помешало удаление с площадки за три минуты до конца встречи за шестой персональный фол. Также Йокич стал первым игроком лиги за девять лет, кому удавалось набрать больше 20 очков и как минимум 19 подборов в одном матче на вылет. До него подобную статистику демонстрировал выступавший в то время за "Кливленд" Леброн Джеймс, оформивший 13 мая 2010 года трипл-дабл из 27 очков, 19 подборов и 10 передач в игре с "Бостоном".

Йокич - первый игрок в "эре контроля времени" (в 1954 году лига ввела 24-секундное ограничение времени на одно командное владение мячом), кому удалось набрать 20 и больше очков при 19 и более подборах менее чем за 35 минут на площадке. Предыдущим баскетболистом, кому удавалось это сделать, был бывший центровой "Хьюстона" Хаким Оладжувон, оформивший дабл-дабл из 36 очков и 19 подборов за 32 минуты в игре с "Денвером" 6 мая 1986 года.

В составе "Портленда" самым результативным стал разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард, набравший 22 очка (42,9% точных бросков с игры), шесть подборов и четыре передачи. Легкий форвард Морис Харклесс отметился пятью очками и одним подбором. При этом более ни один игрок из стартовой пятерки "Блейзерс" не смог преодолеть отметку в 35% попаданий - у атакующего защитника Си Джея Макколлума процент с игры составил 31,3 (12 очков), у центрового Энеса Кантера - 22,2 (семь очков и восемь подборов), у тяжелого форварда Аль-Фарука Амину - 12,5 (три очка).

"Денвер" вышел вперед в серии до четырех побед - 3-2. Шестая встреча пройдет в ночь на 10 мая в Портленде.