Самые дешевые билеты на предстоящие матчи сборной России в отборе ЧЕ-2020 стоят 500 рублей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил стоимость билетов на матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В настоящее время в продаже имеются билеты стоимостью от 500 до 5000 рублей. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вместимость стадиона "Мордовия-Арена" составляет 44 442 тыс. зрителей, арены "Нижний Новгород" - 43 319 тыс.