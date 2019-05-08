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Самые дешевые билеты на предстоящие матчи сборной России в отборе ЧЕ-2020 стоят 500 рублей

Россияне 8 июня в Саранске сыграют с командой Сан-Марино, 11 июня - в Нижнем Новгороде со сборной Кипра
Футболисты сборной России Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил стоимость билетов на матчи сборной России в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

В настоящее время в продаже имеются билеты стоимостью от 500 до 5000 рублей. Матч против команды Сан-Марино пройдет 8 июня на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, игра против киприотов состоится 11 июня на арене в Нижнем Новгороде. Оба стадиона принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Вместимость стадиона "Мордовия-Арена" составляет 44 442 тыс. зрителей, арены "Нижний Новгород" - 43 319 тыс.

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