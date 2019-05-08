Овечкин тренируется в звене с Кузнецовым и Капризовым в составе сборной России перед ЧМ

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Нападающий Александр Овечкин занимается в одной тройке с Евгением Кузнецовым и Кириллом Капризовым на открытой тренировке сборной России перед чемпионатом мира по хоккею. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сборная России проводит тренировку в Новогорске в составе из 26 человек. В заявку на чемпионат мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии, войдут 25 хоккеистов.

Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Сочетание звеньев сборной России на тренировке

Вратари: Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

белые: защитники - Михаил Сергачев, Никита Нестеров, Артем Блажиевский; нападающие - Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов;

синие: защитники - Дмитрий Орлов, Никита Зайцев; нападающие - Овечкин, Кузнецов, Капризов;

красные: защитники - Динар Хафизуллин, Александр Елесин; нападающие - Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров, Александр Барабанов;

зеленые: защитники - Артем Зуб, Богдан Киселевич ; нападающие - Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Сергей Плотников, Иван Телегин.