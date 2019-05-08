РФС организует развлекательную программу для болельщиков на финале Олимп - Кубка России

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) при поддержке правительства Самарской области готовит масштабную праздничную программу, посвященную проведению финала Олимп - Кубка России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РФС.

Финал Олимп - Кубка России пройдет 22 мая в Самаре на стадионе "Самара-Арена".

Президент РФС Александр Дюков в преддверии финала турнира напомнил, что Самара прекрасно справилась с организацией матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, а также заявил, что город заслужил право проведения решающего матча Олимп - Кубка России.

"Желание принять титульный поединок изъявили несколько городов, но исполком РФС выбрал Самару. Убежден, что финал будет организован на самом высоком уровне и подарит болельщикам массу положительных эмоций", - заявил Дюков.

Глава РФС отметил, что организация продолжает работу по реализации стратегии matсh-day активностей и созданию праздничной атмосферы в рамках проведения футбольных матчей на аренах страны.

"Наша задача - подарить максимум положительных эмоций болельщикам за счет создания дополнительных зон развлечения. Самарцев и гостей города ждет много сюрпризов, программа будет очень интересной. Со своей стороны приглашаю поклонников футбола на арену пораньше, чтобы поучаствовать в интересных мероприятиях", - добавил Дюков.

Развлекательная программа для болельщиков

К финалу турнира РФС готовит для болельщиков, которые приедут в Самару, праздничную программу - любители футбола смогут побывать на праздничном концерте, сфотографироваться с кубком, принять участие во флешмобе, отправить открытку со стадиона, а также выиграть памятные призы. Развлечения для болельщиков не будут ограничены территорией вокруг "Самары-Арены" - в преддверии финала главный трофей турнира будет выставлен на центральной площади города, где 19 мая состоится большой футбольный праздник.

В день проведения финального матча программа для болельщиков на площади вокруг стадиона начнет работу за два часа до игры. Пришедшие на арену смогут посетить символические фан-зоны клубов-финалистов, помериться силами в граффити-баттлах, провести киберфутбольные матчи, получить автографы послов финала Олимп - Кубка России и многое другое.

Участники финального матча определятся 15 мая, когда состоятся ответные встречи 1/2 финала "Арсенал" - "Урал" (первый матч - 0:1) и "Ростов" - "Локомотив" (первый матч - 2:2).