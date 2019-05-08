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Футбол в России

Главный тренер ФК "Анжи" Адиев дисквалифицирован на два матча

Специалист отстранен за оскорбительные выражения в адрес судейской бригады во время матча с "Енисеем"
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

"После окончания матча Адиев позволили себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье. Он дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ)", - сказал Григорьянц, отметив, что главный тренер махачкалинцев принимал участие в заседании комитета по видеосвязи и принес извинения за свое поведение.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице с 20 очками в активе.

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