Главный тренер ФК "Анжи" Адиев дисквалифицирован на два матча

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев дисквалифицирован на два матча чемпионата России по футболу за оскорбление судей после игры 27-го тура с красноярским "Енисеем" (1:3). Об этом журналистам в среду сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

"После окончания матча Адиев позволили себе оскорбительные выражения в адрес судейской бригады, которые он высказал резервному судье. Он дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ)", - сказал Григорьянц, отметив, что главный тренер махачкалинцев принимал участие в заседании комитета по видеосвязи и принес извинения за свое поведение.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице с 20 очками в активе.