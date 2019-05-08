Тренер: прыгун в воду Захаров выступит на чемпионате РФ и поборется за попадание на ЧМ

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Прыгун в воду Илья Захаров восстанавливается после операции на колене и готовится к чемпионату России, чтобы попасть в сборную на чемпионат мира. Об этом журналистам перед стартом этапа Мировой серии в Казани сообщила в среду главный тренер сборной России Татьяна Моисеева.

В апреле этого года 28-летний спортсмен возобновил тренировки после травмы.

"До чемпионата России осталось где-то три недели, есть у нас травмированные из числа основного состава. Это Илья Захаров, который перенес операцию на колене, но он сейчас восстанавливается, тренируется, я надеюсь, что к чемпионату России он будет в форме и поборется за попадание в команду. Это основной старт для нашей команды, после которого и будет сформирована сборная на чемпионат мира", - сказала она.

Захаров является олимпийским чемпионом 2012 года в прыжках с трехметрового трамплина и серебряным призером Олимпиады-2012 в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, также на его счету одно золото чемпионата мира и 10 побед на чемпионатах Европы.

По словам Моисеевой, в этапе Мировой серии, кроме Захарова, не примут участия Мария Полякова и Кристина Ильиных. Полякова в настоящий момент сдает экзамены в университете и не сможет принять участие в турнире. Вместо них было принято решение выставить юниоров - Ульяну Клюеву и Виталию Королеву.

"Они будут представлять нашу команду на [юниорском] первенстве Европы, и здесь мы пробуем их среди взрослых, посмотрим, как они будут себя вести, какой покажут результат. Потому что это наш ближайший резерв", - добавила Моисеева.

О Мировой серии

Этап Мировой серии в Казани будет четвертым в сезоне и пройдет с 10 по 12 мая. Общий призовой фонд Мировой серии в 2019 году составит $1,5 млн.

В 2015 году Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. Этап Мировой серии по прыжкам в воду регулярно проходит в столице Татарстана с этого же года. С 2011 по 2014 год соревнования принимала Москва.

Чемпионат России пройдет в Казани 28 мая - 1 июня.