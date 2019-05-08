ЦСКА и ФК "Динамо" оштрафованы на 250 тыс. рублей суммарно по итогам дерби

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны против московского "Динамо" (2:2). Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА понес штраф за то, что болельщики команды разместили на трибуне несанкционированный баннер с осуждением предполагаемых затрат на внедрение Fan ID.
"Болельщики вывесили два несанкционированных баннера по поводу Fan ID. За показ несогласованных баннеров назначается штраф в 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.
Также ЦСКА и "Динамо" оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за оскорбительные кричалки со стороны болельщиков клубов.
После 27 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 45 очков, "Динамо" идет 12-м, в активе команды 30 очков.
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин оштрафован на 30 тыс. рублей по итогам матча против тульского "Арсенала".
4 мая "Локомотив" уступил в гостях "Арсеналу" со счетом 0:2 и лишился шансов на победу в чемпионате за три тура до окончания, отставая от "Зенита" на девять очков и уступая ему по личным встречам.
"Во время матча Семин выходил за пределы технической зоны, за это он получает личный штраф размером 30 тыс. рублей", - заявил Григорьянц.
"Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков после 27 матчей. "Арсенал" идет шестым в таблице, набрав 42 очка после 27 игр.
Также на 30 тысяч рублей за аналогичное нарушение оштрафован главный тренер казанского "Рубина" Курбан Бердыев по итогам матча против "Оренбурга" (2:0).
"Рубин" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 27 матчей. "Оренбург" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 27 встреч.
Московский "Спартак" оштрафован на 110 тыс. рублей по итогам гостевого матча против екатеринбургского "Урала" (1:0).
"Болельщики красно-белых зажгли одну дымовую шашку, за это полагается штраф 10 тыс. рублей. Также болельщики "Спартака" скандировали оскорбительные выражения, за это клуб получается штраф размером в 100 тыс. рублей, это у них уже 20-е нарушение", - заявил Григорьянц.
"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка после 27 матчей. "Урал" идет 11-м, имея в активе 33 очка после 27 встреч.