ЦСКА и ФК "Динамо" оштрафованы на 250 тыс. рублей суммарно по итогам дерби

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал московский ЦСКА на 100 тыс. рублей по итогам матча 27-го тура чемпионата страны против московского "Динамо" (2:2). Об этом журналистам в среду сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА понес штраф за то, что болельщики команды разместили на трибуне несанкционированный баннер с осуждением предполагаемых затрат на внедрение Fan ID.

"Болельщики вывесили два несанкционированных баннера по поводу Fan ID. За показ несогласованных баннеров назначается штраф в 50 тыс. рублей", - сказал Григорьянц.

Также ЦСКА и "Динамо" оштрафованы на 100 тыс. рублей каждый за оскорбительные кричалки со стороны болельщиков клубов.