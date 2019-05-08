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FINA: российские прыгуны в воду имеют большие шансы на победу в чемпионате мира

Турнир пройдет в Южной Корее с 12 по 28 июля

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам в воду обладает высокими шансами на победу в чемпионате мира. Об этом журналистам в среду перед началом этапа Мировой серии в Казани сообщил заместитель руководителя технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA) Башар Аль-Саффар.

"Скорее всего, это Китай и Россия, большие шансы у сборной России", - сказал он.

Этап Мировой серии в Казани будет четвертым в сезоне и пройдет с 10 по 12 мая. Общий призовой фонд Мировой серии в 2019 году составит $1,5 млн.

Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет в Кванджу (Южная Корея) с 12 по 28 июля.

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