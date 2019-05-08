FINA не планирует объединять Кубки мира по прыжкам в воду и хайдавингу

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) не имеет планов по объединению Кубков мира по прыжкам в воду и хайдавингу. Об этом журналистам в среду сообщила менеджер Мировой серии по прыжкам в воду Мэлани Бэк.

"Дело в том, что хайдайвинг и обычные прыжки в воду являются различными видами программы. Так как в обычных прыжках в воду очень много технических элементов, то они предпочтительны для включения в Олимпийские игры, - сказала Бэк. - У нас нет планов в будущем объединять соревнования по хайдавингу и по прыжкам в воду, потому что немного различный календарь этих событий, технически они отличаются немножко".

В Казани с 10 по 12 мая пройдет четвертый в сезоне этап Мировой серии по прыжкам в воду.