{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с норвежцами

Встреча пройдет 10 мая
Андрей Василевский Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Андрей Василевский
© Антон Новодережкин/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в первом матче чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом в среду журналистам сообщил главный тренер российской команды Илья Воробьев.

Матч сборных России и Норвегии состоится 10 мая в Братиславе.

"Василевский начнет игру с норвежцами", - сказал специалист.

По словам главы штаба национальной сборной и первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, защитник Владислав Гавриков, скорее всего, присоединится к команде 10 мая и пропустит встречу с норвежцами.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет, помимо норвежцев, в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.

Теги
Чемпионат мира по хоккею-2019
Более 1,5 тыс. спортсменов прошли в следующий этап чемпионата АССК России
В соревнованиях приняли участие около 37 тыс. студентов
Читать полностью