Василевский будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче ЧМ с норвежцами

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Андрей Василевский займет место в воротах сборной России по хоккею в первом матче чемпионата мира против команды Норвегии. Об этом в среду журналистам сообщил главный тренер российской команды Илья Воробьев.

Матч сборных России и Норвегии состоится 10 мая в Братиславе.

"Василевский начнет игру с норвежцами", - сказал специалист.

По словам главы штаба национальной сборной и первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, защитник Владислав Гавриков, скорее всего, присоединится к команде 10 мая и пропустит встречу с норвежцами.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет, помимо норвежцев, в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии, Австрии и Италии.