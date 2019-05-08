"Мордовия" и "Балтика" получили иски из-за долгов по аренде стадионов ЧМ-2018

МОСКВА, 8 мая. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. ФГУП "Спорт-Ин" подал многомиллионные иски в суд к клубам Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Мордовия" и "Балтика" из-за долгов по оплате аренды "Мордовии-Арены" и стадиона "Калининград" соответственно. Об этом ТАСС сообщил в среду глава пресс-службы компании Александр Богомолов.

"Сумма иска к "Мордовии" - 6,87 млн рублей, к "Балтике" - 24,385 млн руб", - сказал Богомолов. Он отметил, что задолженность каждого из клубов сформирована из-за неуплаты аренды более чем за пять матчей. Компания "Спорт-Ин" является эксплуатантом стадионов.

Руководитель пресс-службы "Спорт-Ин" сообщил, что с другими клубами, которые эксплуатируют построенные к ЧМ-2018 стадионы, существенных проблем нет.

В "Балтике" пока отказались комментировать эту ситуацию, ответа от "Мордовии" получить не удалось.

В турнирной таблице Олимп - ФНЛ "Мордовия" с 44 очками занимает 13-е место, "Балтика" с 38 очками располагается в зоне вылета, на 17-й строчке. До конца сезона обеим командам предстоит провести по три матча.