Третьяк: сборная России сможет победить на ЧМ за счет командной игры и дисциплины

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею сможет завоевать золотые медали чемпионата мира только за счет дисциплины и командной игры. Такое мнение журналистам в среду высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братислава и Кошице.

"Мы провожаем команду, которой гордимся и в которой уверены, что она не подведет и будет профессионально защищать наши цвета. Каждая ошибка чревата катастрофой, только дисциплина и командная игра даст победу, на которую мы все надеемся", - отметил Третьяк.

"Слабых соперников на чемпионате мира нет, оценивать соперников можно после того, как ты их обыграл. Каждый матч для нас будет сродни финалу, это будет проверка для нас, - продолжил глава ФХР. - Уверен, что тренеры найдут правильные звенья, каждый понимает, что нужно делать на своих местах. Думаю, команда готова, чтобы показать хороший хоккей".

Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.