Участники фестиваля Red Fox Elbrus Race -2019 установили три рекорда

Кабардино-Балкария, 8 мая. /ТАСС/. Участники международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race-2019 установили два мировых рекорда и один рекорд России. Об этом в среду сообщил журналистам директор фестиваля Евгений Колчанов.

"В этом году получилось установить сразу три рекорда: россиянин Евгений Марков установил рекорд чемпионата России по подъему и спуску на Эльбрус от поляны Азау на западную вершину [со временем 4 часа 22 минуты]. Спортсменка из Киргизии Анна Оглоблина установила мировой рекорд в забеге с поляны Азау до вершины Эльбруса. И наш знаменитый спортсмен Виталий Шкель установил рекорд: поднялся с поляны Азау до западной вершины Эльбруса, оттуда спустился и поднялся на восточную вершину и спустился до поляны Азау со временем 5 часов 49 минут, что на данный момент тоже является быстрейшим восхождением и спуском в мире", - сказал Колчанов.

Он отметил что установленные рекорды на фестивале фиксируются документально. "Судьи составляют протоколы, фиксируют, пишут официальное письмо от имени Федерации альпинизма России в международную организацию, где фиксируются эти рекорды, ведется отдельная статистика забегов на вершины мира, в эту статистику попадают наши спортсмены, которые там неоднократно присутствовали", - добавил он.

Как рассказал ТАСС 43-летний Виталий Шкель, который занимается бегом в горах 10 лет, в ближайших планах у него - забег вокруг Эльбруса в августе. "По своей деятельности я должен находиться в хорошей физической форме, я инструктор по горной подготовке Минобороны РФ. Установил мировой рекорд и думаешь, как восстановиться, думаешь о других планах, которые будут мотивировать и направлять на тренировочный процесс", - сказал ТАСС спортсмен.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии, на который в 2019 году заявились около 500 спортсменов, входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг. В 2017 году новый мировой рекорд скоростного восхождения на Эльбрус установил эквадорец Карл Эглоф - 3 часа 26 минут. Ему же принадлежит еще один мировой рекорд: спортсмену удалось подняться на Эльбрус и спуститься за 4 часа 20 минут.