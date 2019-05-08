"Кузбасс" впервые в истории стал чемпионом России по волейболу

ТАСС, 8 мая. Волейболисты кемеровского "Кузбасса" со счетом 3:1 победили казанский "Зенит" в четвертом матче финальной серии чемпионата России и стали победителями турнира. Встреча прошла в Кемерове.

Счет в серии до трех побед стал 3-1 в пользу "Кузбасса". Первые две встречи прошли в Казани, оба матча выиграл кемеровский клуб (3:0, 3:1). В третьей игре в Кемерове победил "Зенит" (3:0).

В серии до двух побед за третье место "Факел" из Нового Уренгоя со счетом 2-0 победил петербургский "Зенит".

"Кузбасс" выступает в высшем дивизионе чемпионата России с 2010 года. До нынешнего сезона высшим достижением "Кузбасса" было четвертое место в чемпионате России прошлого года. Команду возглавляет финн Туомас Саммельвуо, который в марте был назначен главным тренером мужской сборной России.

Казанский "Зенит" является 10-кратным чемпионом России. Клуб становился победителем турнира последние пять сезонов.