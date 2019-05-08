Колобков уверен, что Кокорин и Мамаев сделают выводы из произошедшего и вернутся в спорт

"Действительно очень долго длилось следствие, было несколько эпизодов, уверен, вся спортивная общественность, страна наблюдала за этим судебным процессом, - сказал Колобков. - Хорошо, что решение принято, уверен - суд рассмотрел все обстоятельства дела. Мы видели все видеозаписи, много о чем было сказано и напечатано".

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд приговорил брата Кокорина, Кирилла Кокорина, к 1,5 годам, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

"Уверен, что ребята сделают выводы из произошедшего и найдут в себе силы вернуться в спорт. Для этого много что предстоит сделать - завоевать право. Доверие у своей команды. Жаль, что в таком молодом возрасте по своей глупости совершают такие поступки, по сути дела, губят свою карьеру", - добавил министр спорта.

Кроме того, Колобков выразил надежду, что данный инцидент послужит уроком для всех спортсменов. "Не бывает такого, что между играми у спортсмена есть свободное время и он может себе позволить распивать даже спиртные напитки, это не является свободным временем спортсмена, это - один из элементов подготовки к соревнованиям. Спортсмен должен соблюдать режим каждый день, в этом залог мастерства и успехов в спорте. Надеюсь, что для ребят это послужит уроком, и для всех других спортсменов, хочу им пожелать, когда они будут освобождены, найти в себе силы дальше тренироваться и завоевать место в составе своих клубов", - отметил министр спорта.

Дело о драках

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".