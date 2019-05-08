Саммельвуо приступит к работе в сборной России по волейболу в середине мая

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер мужской сборной России по волейболу финн Туомас Саммельвуо приступит к работе в национальной команде в середине мая. Об этом сообщил ТАСС в среду президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В среду "Кузбасс" под руководством Саммельвуо победил казанский "Зенит" в финальной серии чемпионата России до трех побед со счетом 3-1 и впервые стал победителем турнира.

"У Туомаса есть график. Он приступит к работе в середине мая", - сказал Шевченко.

Саммельвуо возглавил сборную России в марте нынешнего года. Соглашение рассчитано до окончания летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. На посту главного тренера сборной он сменил Сергея Шляпникова, который покинул команду 14 февраля.