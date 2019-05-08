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Глава федерации: волейболисты "Кузбасса" заслуженно выиграли чемпионат России

Кемеровский клуб впервые выиграл национальный чемпионат
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Волейболисты кемеровского "Кузбасса" заслуженно выиграли у казанского "Зенита" в финальной серии чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В среду "Кузбасс" победил "Зенит" в финальной серии чемпионата России до трех побед со счетом 3-1 и впервые стал победителем турнира.

"Перед началом сезона никто бы не предсказал победу "Кузбасса", - сказал Шевченко. - Но команда хорошо провела регулярный сезон и подошла в боевой готовности к плей-офф. Это командная победа "Кузбасса". Хотел бы также отметить ажиотаж в Кемерове и любовь к волейболу".

"Кузбасс" выступает в высшем дивизионе чемпионата России с 2010 года. До нынешнего сезона высшим достижением "Кузбасса" было четвертое место в чемпионате России прошлого года. Казанский "Зенит" является 10-кратным чемпионом России. Клуб становился победителем турнира последние пять сезонов.

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