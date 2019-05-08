"Челси" обжалует решение ФИФА оставить в силе запрет на регистрацию новых игроков в CAS

ТАСС, 8 мая. Английский "Челси" заявил, что обжалует решение апелляционного комитета Международной федерации футбола (ФИФА) оставить в силе запрет регистрировать новых футболистов до января 2020 года в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Челси".

В среду апелляционный комитет ФИФА оставил в силе запрет подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних игроков.

"Челси" разочарован тем, что запрет не был перенесен на более поздний срок и принял решение обжаловать решение в CAS", - говорится в заявлении клуба.

Запрет на регистрацию новых игроков не будет распространяться на женскую и мини-футбольную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений. Однако клуб все еще не имеет права подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

В текущем сезоне чемпионата Англии "Челси" за тур до конца обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на будущий сезон, набрав 71 очко.