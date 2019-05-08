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Саммельвуо продолжит тренировать волейбольный клуб "Кузбасс" в следующем сезоне

Кемеровский клуб в этом сезоне под руководством финского тренера выиграл чемпионат России
Главный тренер "Кузбасса" Туомас Саммельвуо EPA/MACIEJ KULCZYNSKI
Описание
Главный тренер "Кузбасса" Туомас Саммельвуо
© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер кемеровского "Кузбасса" и сборной России Туомас Саммельвуо продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Об этом ТАСС заявил в среду спортивный директор клуба Сергей Ломако.

В среду "Кузбасс" под руководством Саммельвуо победил казанский "Зенит" в финальной серии чемпионата России до трех побед со счетом 3-1 и впервые стал чемпионом России.

"У Туомаса действующий контракт. Он будет работать с командой в следующем сезоне", - сказал Ломако.

Саммельвуо также возглавляет мужскую сборную России, к работе с которой приступит в середине мая. В "Кузбассе" Саммельвуо работает с 2016 года.

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