Саммельвуо продолжит тренировать волейбольный клуб "Кузбасс" в следующем сезоне

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Главный тренер кемеровского "Кузбасса" и сборной России Туомас Саммельвуо продолжит работу в клубе в следующем сезоне. Об этом ТАСС заявил в среду спортивный директор клуба Сергей Ломако.

В среду "Кузбасс" под руководством Саммельвуо победил казанский "Зенит" в финальной серии чемпионата России до трех побед со счетом 3-1 и впервые стал чемпионом России.

"У Туомаса действующий контракт. Он будет работать с командой в следующем сезоне", - сказал Ломако.

Саммельвуо также возглавляет мужскую сборную России, к работе с которой приступит в середине мая. В "Кузбассе" Саммельвуо работает с 2016 года.