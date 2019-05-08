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Тренер Саммельвуо: волейболисты "Кузбасса" совершили чудо, выиграв чемпионат России

В финальной серии кемеровский клуб победил казанский "Зенит"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Игроки кемеровского волейбольного клуба "Кузбасс" совершили чудо, став чемпионами России. Об этом в среду заявил главный тренер команды Туомас Саммельвуо, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба "Кузбасса".

Кемеровский клуб под руководством финского специалиста победил казанский "Зенит" в финальной серии чемпионата России со счетом 3-1.

"Пока тяжело понять то, что мы сделали, - сказал Саммельвуо. - Я благодарен всей команде, все-таки они выходят на площадку. Мы сделали чудо. Нам необходимо усилить клуб, предстоит очень много работы".

Саммельвуо также возглавляет мужскую сборную России, к работе с которой приступит в середине мая.

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