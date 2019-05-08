Дюков: история с Кокориным и Мамаевым является поучительным примером для всех

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. История с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал в среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

В среду Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд приговорил брата Кокорина, Кирилла Кокорина, к 1,5 годам, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.

"Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве, - сказал Дюков. - Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда".