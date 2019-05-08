Дюков: история с Кокориным и Мамаевым является поучительным примером для всех

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. История с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал в среду президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В среду Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева - к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Также суд приговорил брата Кокорина, Кирилла Кокорина, к 1,5 годам, Александра Протасовицкого - к одному году и пяти месяцам колонии.
"Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве, - сказал Дюков. - Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту, надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда".
Кокорин сможет освободиться через 7,5 месяца, Мамаев - через 6,5 месяца. Срок при этом еще сократится с учетом времени, проведенного ими в СИЗО до вступления приговора в силу (в случае обжалования - еще не менее 1-2 месяцев). С учетом того, что суд признал их виновными по нетяжким статьям, к моменту вступления приговора в силу у них появится право подавать прошение на условно-досрочное освобождение, так как они уже отбыли не менее одной трети срока назначенного наказания. Если приговор не будет обжалован, он вступит в силу через 10 дней.
Дело о драках
Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и его друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где несколько мужчин напали на водителя "Мерседеса" Виталия Соловчука, избили его, а также разбили стекло и повредили дверь автомобиля, который принадлежит ведущей Первого канала Ольге Ушаковой. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак. Попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил удар в лицо.
Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".