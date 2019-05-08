Хачанов проиграл Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде

ТАСС, 9 мая. Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Фернандо Вердаско в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде. Общий призовой фонд соревнований составляет €7 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:1, 7:5 в пользу Вердаско. Матч продолжался 2 часа 30 минут. Соперники провели первую очную игру на турнирах под эгидой ATP.

Ранее Хачанов ни разу не проходил дальше первого раунда соревнований в Мадриде. Самое высокое достижение Вердаско на турнире - выход в четвертьфинал в 2012 году.

В третьем круге испанский теннисист встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом. Матч состоится 9 мая, начало - 17:30 мск.

Турнир завершится 11 мая.