Футболист "Тоттенхэма" Моура заявил, что гордится своими одноклубниками

ТАСС, 9 мая. Полузащитник английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Лукас Моура заявил, что гордится своими партнерами по команде, вместе с которыми они смогли выйти в финал Лиги чемпионов. Слова игрока приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду "Тоттенхэм" победил голландский "Аякс" со счетом 3:2. Первый матч завершился в пользу команды из Амстердама (1:0), а после стартового тайма ответной игры лондонский клуб уступал с разницей в два гола. Победный мяч на шестой добавленной ко второй половине встречи минуте забил Моура, на счету которого все три гола команды.

"Невозможно объяснить, что я чувствую. Очень, очень счастлив и горжусь своими партнерами по команде, мы всегда верили в реальность этого момента, что он возможен, поэтому отдали все силы и заслужили победу. Это нельзя объяснить, футбол дарит такие моменты, которые невозможно себе даже представить. Посмотрите на меня - это лучший момент в моей жизни, в моей карьере", - сказал Моура.

"Я всегда верил в своих партнеров по команде, мы не теряем в качестве даже в отсутствии ключевых игроков. Это наша команда, наша семья, нам нужно бороться в каждой игре, как делали сегодня. Я должен только сказать спасибо своим одноклубникам, то, что я пережил здесь, невероятно", - добавил футболист.

Моура провел 11 матчей в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. На его счету пять забитых мячей. Финал турнира пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня. Соперником "Тоттенхэма" станет другой английский клуб - "Ливерпуль".