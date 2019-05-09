"Голден Стэйт" вышел вперед в серии плей-офф НБА с "Хьюстоном"

ТАСС, 9 мая. Действующий чемпион "Голден Стэйт" на домашнем паркете в Окленде (штат Калифорния) обыграл "Хьюстон" со счетом 104:99 в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 31 очко и сделавший восемь голевых передач, четыре перехвата и четыре подбора. У "Голден Стэйта" больше всего очков набрал форвард Клэй Томпсон, в активе которого 27 очков, четыре подбора, одна передача и три перехвата. Тяжелый форвард клуба из Окленда Дрэймонд Грин оформил дабл-дабл, сделав 12 подборов и 11 передач, еще один дабл-дабл на счету форварда "Хьюстона" Пи Джея Такера (13 очков и 10 подборов).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2. "Голден Стэйт" в первом раунде победил "Лос-Анджелес Клипперс" (4-2 в серии), а "Хьюстон" был сильнее "Юты" (4-1).

Шестая встреча серии пройдет в ночь на 11 мая. Она состоится на домашней площадке "Хьюстона", начало - 05:00 мск.