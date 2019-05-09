СМИ: "Зенит" и "Спартак" претендуют на 21-летнего футболиста голландского АЗ

ТАСС, 9 мая. Петербургский "Зенит" и столичный "Спартак" заинтересованы в услугах полузащитника голландского футбольного клуба АЗ Гуса Тила. Об этом в четверг сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на голландское издание De Telegraaf.

По информации источника, за переход 21-летнего футболиста "Зенит" и "Спартак" готовы предложить €5 млн. Контракт Тила с голландским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне Тил провел 38 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и отдав семь голевых передач.

За три тура до окончания Российской премьер-лиги (РПЛ) "Зенит" обеспечил себе чемпионство, подопечные Сергея Семака набрали 58 очков после 27 матчей и оторвались в турнирной таблице от московского "Локомотива" на девять очков, имея при этом лучший баланс личных встреч. "Спартак" идет пятым", имея в активе 43 очка после 27 встреч.