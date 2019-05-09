IIHF рада участию Овечкина в чемпионате мира в Словакии

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) рада, что в чемпионате мира 2019 года примет участие капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" россиянин Александр Овечкин. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

"IIHF очень рада, что на этом турнире примут участие много звезд мирового уровня: Овечкин, Лундквист, Кейн, Таварес. [На турнире сыграют] не только суперзвезды, но и молодые восходящие звезды - Каапо Какко, Джек Хьюз, в составе сборной Швейцарии есть Нико Хишир, также мы очень рады видеть в составе сборной Германии Леона Драйзайтля, - сказал Лихтнер. - Нас ожидает очень интересный турнир, на котором будет большая конкуренция".

"Вашингтон" проиграл в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли "Каролине" со счетом 3-4. Овечкин в текущем сезоне набрал 89 (51 шайба + 38 передач) очков. Он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата и в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб. В истории НХЛ капитан "Вашингтона" уступает по этому показателю только Уэйну Гретцки и Майку Босси, на счету которых по девять таких сезонов. В плей-офф в активе 33-летнего хоккеиста 9 (4+5) очков.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч российские хоккеисты проведут 10 мая с норвежцами, начало в 17:15 мск.