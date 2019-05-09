IAAF отозвала нейтральный статус у легкоатлета Образцова

ТАСС, 9 мая. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отозвать статус нейтрального спортсмена, ранее предоставленный российскому спринтеру Игорю Образцову. Об этом в четверг сообщила пресс-служба IAAF.

IAAF 21 февраля одобрила заявки на получение нейтрального статуса, который позволяет участвовать в международных соревнованиях, 21 спортсмена из России, в числе которых был Образцов. Решение об исключении 23-летнего россиянина из первоначального списка было принято после того, как независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Образцова из-за отстранения Российским антидопинговым агентством за нарушение антидопинговых правил в апреле этого года во внесоревновательный период. Отмечается, что IAAF уведомила Всер2оссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о дисквалификации Образцова.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов. К началу января допуск на зарубежные старты имела только прыгунья в длину Дарья Клишина, не первый год проживающая в США.

IAAF в конце января выступила с заявлением, в котором говорится о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета из-за невозможности выполнения к этому времени одного из критериев. Следовательно, до следующего совета IAAF, который пройдет летом, российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса.

30 апреля сообщалось, что IAAF определилась с 67 российскими легкоатлетами, получившими нейтральный статус, которые в 2019 году имеет право выступать на международных стартах.