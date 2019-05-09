Воробьев: возложение цветов к мемориалу в Братиславе должно сильнее сплотить хоккеистов

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Возложение венков к мемориалу "Славин" в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище, должно еще сильнее сплотить хоккеистов сборной России перед чемпионатом мира. Об этом журналистам заявил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

В четверг игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу в Братиславе в честь Дня Победы.

"Низкий поклон ветеранам, спасибо им, что мы есть, что мы живы. Каждый год стало традицией, что мы приезжаем к монументам, это очень трогательно. Это должно укрепить ребят дополнительно", - отметил Воробьев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России в стартовом матче турнира 10 мая сыграет с норвежцами.