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Воробьев: возложение цветов к мемориалу в Братиславе должно сильнее сплотить хоккеистов

Сборная России на чемпионате мира в Словакии стартует 10 мая матчей с норвежцами

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Возложение венков к мемориалу "Славин" в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище, должно еще сильнее сплотить хоккеистов сборной России перед чемпионатом мира. Об этом журналистам заявил главный тренер российской сборной Илья Воробьев.

В четверг игроки, тренерский штаб и персонал сборной возложили венки к мемориалу в Братиславе в честь Дня Победы.

"Низкий поклон ветеранам, спасибо им, что мы есть, что мы живы. Каждый год стало традицией, что мы приезжаем к монументам, это очень трогательно. Это должно укрепить ребят дополнительно", - отметил Воробьев.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 10 по 26 мая в словацких городах Братислава и Кошице. Сборная России в стартовом матче турнира 10 мая сыграет с норвежцами.

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