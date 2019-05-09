Овечкин и Ковальчук поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны

БРАТИСЛАВА, 9 мая. /ТАСС/. Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук и нападающий Александр Овечкин поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

В четверг игроки, тренерский штаб и персонал российской сборной перед стартом чемпионата мира возложили венки к мемориалу "Славин" в Братиславе, где находится памятник советским солдатам и военное кладбище.

"Это великий праздник в стране, так что хочется поздравить ветеранов, огромное им спасибо", - сказал Ковальчук журналистам.

В период участия в чемпионатах мира российская команда в дни празднования годовщины Победы традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвященным воинам и гражданам, павшим в Великой Отечественной войне.

"Всем ветеранам огромное спасибо за жизнь, которую они подарили. Это посещение нельзя назвать традицией, мы отдаем честь тем, кто воевал за нашу страну. Несколько лет назад мы играли в этот день, после игры также ездили на мемориал", - отметил Овечкин.

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице.