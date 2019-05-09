Борец Альбиев планирует провести первый старт после травмы через два месяца

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Чемпион Олимпийских игр в Пекине по греко-римской борьбе Исламбек Альбиев практически восстановился после травмы крестообразных связок и будет стараться отобраться на Игры в Токио. Об этом 30-летний спортсмен рассказал ТАСС.

Альбиев потерпел неудачу на последнем чемпионате России - в августе 2018 года борец, выступающий в весовой категории до 67 кг, уступил в схватке за выход в финал. Спустя неделю на тренировке в Грозном он получил травму, которая заставила борца изменить тренировочные и соревновательные планы.

"Чемпионат тогда стал для меня неудачным, да и, честно сказать, подготовка к нему тоже прошла просто ужасно - два раза болел, был на антибиотиках, времени в итоге только на сгонку веса и оставалось. С этой задачей я тогда справился неплохо, вот только "бензина" мне на чемпионате России не хватило катастрофически - мозг приказы отдавал, а тело не слушалось, - сказал Альбиев. - Конечно, это не оправдание - как был тогда готов, так и выступил, и меня это тогда совершенно не подкосило - наоборот, стал тренироваться с еще большим рвением. А потом получил травму".

Операцию на крестообразных связках олимпийский чемпион перенес в декабре прошлого года. "На реабилитацию обычно требуется от 6 до 9 месяцев, но по моим ощущениям я иду с опережением графиков. Поэтому рассчитываю выйти на первый старт уже месяца через два, а дальше буду биться за попадание на Игры, время позволяет", - уверен борец.

Важнейшим стартом для Альбиева, как и для большинства претендентов на попадание в олимпийский состав в Токио, станет чемпионат России следующего года. "Я прошел три олимпийских цикла и понимаю, что свою спортивную состоятельность нужно доказывать не единожды, но чемпионат России в этом отношении, конечно, является ключевым. Я конкуренции не боюсь, она меня только сильнее делает, без нее не было бы ни желания, ни рвения к победе, - подчеркнул Альбиев. - Как любит повторять [Михаил] Мамиашвили (президент Федерации спортивной борьбы России - прим. ТАСС), победу надо выгрызать зубами, тогда она слаще, и не я один в нашей команде живу этим принципом".

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Альбиев завершил выступление на стадии 1/8 финала, уступив Расулу Чунаеву из Азербайджана.