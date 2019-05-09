Украинский боксер Усик может вернуться на ринг в августе

ТАСС, 9 мая. Украинский боксер Александр Усик вернется к тренировкам через пять недель, а первый бой после травмы может провести в августе. Об этом в четверг сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Boxingscene.

Усик должен был провести поединок против камерунца Карлоса Такама 25 мая в США, этот бой был бы дебютным для спортсмена в супертяжелой категории, однако из-за травмы украинца бой не состоится.

"У него диагностирован разрыв бицепса. Операция не потребуется. Я думаю, что он собирается вернуться [на ринг] в августе или приблизительно в это время. Я думаю, что через пять недель он сможет снова начать тренироваться", - сказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing USA Эдди Хирн.

Ранее Усик отказался от титула чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и боя с россиянином Денисом Лебедевым, объяснив это тем, что решил перейти в новую для себя весовую категорию.

Украинский боксер провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав британца Тони Белью. Он владеет чемпионскими поясами по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC). В послужном списке 32-летнего Усика 16 побед (12 нокаутом), ни одного поражения. Украинец является первым победителем Всемирной боксерской суперсерии, в финале этого турнира он победил россиянина Мурата Гассиева, объединив четыре чемпионских пояса.