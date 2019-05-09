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Баскетболист ЦСКА Клайберн вошел в символическую сборную Евролиги

В завершившемся регулярном чемпионате Клайберн в среднем набирал 13,2 очка, сыграв 33 матча
Уилл Клайберн Татьяна Макеева/ТАСС
Описание
Уилл Клайберн
© Татьяна Макеева/ТАСС

ТАСС, 9 мая. Американский форвард столичного ЦСКА Уилл Клайберн попал в первую символическую пятерку баскетбольной Евролиги сезона-2018/19. Об этом в четверг сообщает пресс-служба турнира.

Символическая команда турнира определилась по итогам голосования, в котором 75% составило мнение журналистов, еще 25% - мнение болельщиков. Помимо Клайберна, в нее вошли защитник Ник Калатес ("Патанитаикос", Греция), центровой Брэндон Дэвис ("Жальгирис", Литва), разыгрывающий Костас Слукас и форвард Ян Веселы (оба - "Фенербахче", Турция).

Вторая символическая пятерка будет представлена в пятницу. Награда самому ценному игроку турнира будет вручена на "Финале четырех".

В завершившемся регулярном сезоне Евролиги Клайберн в среднем набирал 13,2 очка, совершая 6,9 подбора, 1,5 передач и 1,1 перехвата.

ЦСКА обыграл в четвертьфинальной серии со счетом 3-1 "Басконию" и в восьмой раз подряд вышел в "Финал четырех" Евролиги. "Финал четырех" Евролиги с участием ЦСКА, испанского "Реала", турецких "Фенербахче" и "Эфеса" пройдет в испанской Витории 17-19 мая. В полуфинале ЦСКА сыграет с "Реалом", "Фенербахче" встретится с "Эфесом".

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