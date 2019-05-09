Решение по лишенному нейтрального статуса легкоатлету Образцову вынесет РУСАДА

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Решение по российскому легкоатлету Игорю Образцову, который был лишен нейтрального статуса, вынесет Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом ТАСС заявила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

В четверг стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение отозвать статус нейтрального спортсмена, ранее предоставленный российскому спринтеру Игорю Образцову. Решение об исключении 23-летнего россиянина из первоначального списка было принято после того, как независимый орган по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Образцова из-за отстранения РУСАДА за нарушение антидопинговых правил в апреле этого года во внесоревновательный период. Отмечается, что IAAF уведомила ВФЛА о дисквалификации Образцова.

"Решение IAAF было вызвано тем, что РУСАДА завело дело о возможном нарушении антидопинговых правил спортсменом. Так как ему уже был предоставлен нейтральный статус, то в любом случае до окончания разбирательства по делу спортсмена этот статус отзывается. Нюансы дела, естественно, носят закрытый характер на данном этапе", - заявила Иконникова.

"Дело инициировало РУСАДА, соответственно, и решение будет выносить РУСАДА. Когда будет решение, непонятно, потому что каждое дело индивидуально. Это [отзыв статуса] не окончательное решение, это определенное ограничение - ему не запрещено тренироваться, ему запрещено только принимать участие в учебно-тренировочных сборах и в соревнованиях. Временное отстранение можно оспаривать, но обычно это никто не делает", - добавила она.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА разрешить российским легкоатлетам, соответствующим критериям IAAF, выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов.